Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Dienstagvormittag fester

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 464,30 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 464,30 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 464,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 463,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.011 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 465,80 EUR erreichte der Titel am 27.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 321,20 EUR am 10.06.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 44,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,12 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 466,89 EUR.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 7,51 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,25 Mrd. EUR – ein Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 45,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

