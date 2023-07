Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 349,70 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 349,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 349,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 348,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.126 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 349,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. Am 29.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 216,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 345,50 EUR angegeben.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.222,00 EUR – ein Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

