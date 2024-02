Kursverlauf

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit Kursplus

29.02.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 432,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 432,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 434,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 424,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 130.440 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 434,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 292,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nach 11,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 12,56 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 429,89 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,61 EUR gegenüber 11,05 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.717,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 16.222,00 EUR ausgewiesen worden waren. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2025 erwartet. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 33,84 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags Schwacher Handel: Das macht der STOXX 50 aktuell STOXX-Handel Euro STOXX 50 im Minus

