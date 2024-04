Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Montagvormittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 415,50 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 415,50 EUR nach oben. Bei 416,50 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 415,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 6.125 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 454,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 8,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.05.2023 bei 318,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 23,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,09 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 437,00 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 16,72 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 40,03 EUR je Aktie.

