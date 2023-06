Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagmittag kaum bewegt

Notierung im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 337,90 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 337,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 338,90 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 336,60 EUR. Bei 338,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 31.908 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 346,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,66 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 212,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 333,78 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 11,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 6,20 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.222,00 EUR – ein Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 30,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Studie: Laufende Verzinsung von Lebensversicherungen steigt

Munich Re-Aktie stabil: Goldman Sachs hat Kursziel für Münchener Rück angehoben

Mai 2023: Experten empfehlen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mehrheitlich zum Kauf