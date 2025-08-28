DAX23.957 -0,4%ESt505.366 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.440 -0,4%Nas21.462 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.435 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

29.08.25 16:10 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 544,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
544,40 EUR -1,80 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 544,80 EUR bewegte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 546,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 541,80 EUR. Bei 542,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 61.638 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 24.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 615,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,03 Prozent. Bei 457,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 16,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 20,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 21,66 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 578,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 11,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,18 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
