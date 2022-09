Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 245,30 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 246,50 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 240,00 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 382.486 Aktien.

Am 01.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 205,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 19,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 283,73 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 11.307,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.642,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.11.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 23,02 EUR fest.

