Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag schwächer

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 331,00 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 329,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 331,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.141 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 336,00 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 205,15 EUR am 08.03.2022. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 61,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 320,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 08.11.2022 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.850,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.480,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 22.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 23,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

