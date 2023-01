Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kaum Bewegung ließ sich um 04:22 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 332,30 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 332,70 EUR an. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 329,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 331,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.855 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 336,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 61,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 320,00 EUR.

Am 08.11.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz wurden 15.850,00 EUR gegenüber 15.480,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 22.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 23,65 EUR je Aktie belaufen.

