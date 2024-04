Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 412,00 EUR abwärts.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 412,00 EUR ab. Bei 412,00 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 415,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.646 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 454,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,22 Prozent hinzugewinnen. Am 18.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 318,80 EUR ab. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 29,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,09 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 437,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 16,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,05 Prozent gesteigert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 40,20 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

