Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag kaum bewegt

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 414,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 414,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 416,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 411,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 415,10 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 76.102 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 454,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.05.2023 Kursverluste bis auf 318,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 29,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,09 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 437,00 EUR.

Am 27.02.2024 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,79 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 17,19 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 40,20 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

