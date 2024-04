Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 415,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 415,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 416,40 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 415,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.202 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2024 markierte das Papier bei 454,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 9,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2023 (318,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 23,33 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,09 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 437,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.05.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 40,20 EUR im Jahr 2024 aus.

