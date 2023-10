Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Kursplus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 380,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 380,70 EUR zu. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 381,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 376,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.933 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 384,00 EUR. 0,87 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 264,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,58 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 375,44 EUR an.

Am 10.08.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 32,98 EUR je Aktie.

