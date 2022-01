Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stärker

Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 280,20 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.546 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 282,00 EUR Den XETRA-Handel startete das Papier bei 281,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.457 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2022 bei 282,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.07.2021 (215,25 EUR).

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 289,20 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 27,07 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

