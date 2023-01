Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag gesucht

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 332,00 EUR zu. Bei 332,40 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 331,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.652 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 336,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 1,19 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 205,15 EUR am 08.03.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 320,00 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.850,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.480,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 22.02.2024 präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 23,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

