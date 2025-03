Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 581,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 581,80 EUR. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 580,00 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 583,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 119.721 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 591,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 401,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,96 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 20,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 20,62 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 558,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 20,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 13.05.2025 vorlegen. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 46,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

Schwache Performance in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell