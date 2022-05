Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag im Minus

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 31.05.2022 16:22:00 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 227,80 EUR. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 226,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 229,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.324 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2022 auf bis zu 282,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,29 Prozent hinzugewinnen. Bei 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 11,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 289,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,24 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,29 Prozent auf 11.307,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14.551,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 27,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

