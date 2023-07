Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Mittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 346,00 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,9 Prozent auf 346,00 EUR nach. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 345,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 348,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.921 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 350,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 1,26 Prozent niedriger. Bei 218,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 36,99 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 345,50 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 6,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.222,00 EUR – ein Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 32,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

