Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag im Minus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 346,00 EUR abwärts.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 346,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 345,70 EUR. Bei 348,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.136 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 350,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 1,27 Prozent Luft nach oben. Am 30.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 218,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 345,50 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.222,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.307,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 32,29 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

