Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag ins Plus

Um 09:05 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 380,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 380,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 379,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.037 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.10.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 1,04 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2022 Kursverluste bis auf 267,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 29,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 375,44 EUR.

Am 10.08.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.222,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.307,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 32,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

