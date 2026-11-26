Murapol: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Murapol hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,680 PLN je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 354,4 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,6 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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