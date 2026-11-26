Der Umsatz wurde auf 354,4 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,6 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,680 PLN je Aktie erzielt worden.

Murapol hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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