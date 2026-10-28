Music Broadcast: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

28.10.26 06:35 Uhr

Music Broadcast präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Music Broadcast im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 409,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 378,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net