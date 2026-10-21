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Musk bestätigt: Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss

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STARBASE (dpa-AFX) - Die von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Unternehmen Tesla und SpaceX prüfen einen Zusammenschluss. Der Autobauer und die Weltraumfirma hätten dafür auf Wunsch von Aktionären spezielle Ausschüsse gebildet, sagte Musk in einer Videokonferenz zu den Quartalszahlen von SpaceX. Er sei wegen möglicher Interessenkonflikte nicht Teil davon. Musk ist Großaktionär beider Firmen - und diese Anteile sind die Basis seines Vermögens von geschätzt rund 920 Milliarden Dollar (820 Milliarden Euro), das ihn zum derzeit reichsten Menschen der Welt macht.

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Über eine Fusion von Tesla und SpaceX wird schon lange spekuliert, Musk äußerte sich dazu bisher ausweichend. Jetzt sagte er, er persönlich finde, solch ein Zusammenschluss sei eine gute Idee. Es wäre aber "übertrieben" zu sagen, dass es "mit Sicherheit" dazu kommen werde, schränkte er ein. Musk verwies darauf, dass für einen solchen Schritt die Zustimmung von mindestens 50 Prozent aller Tesla-Aktionäre notwendig wäre.

SpaceX ist an der Börse aktuell mehr als 1,9 Billionen Dollar wert und Tesla rund 1,48 Billionen Dollar. Es wäre damit die bisher gewichtigste Fusion zweier Firmen. In beiden Fällen sind die hohen Bewertungen in hohem Maße eine Wette darauf, dass Musk seine Versprechen künftiger Erfolge einlösen kann. Er will Tesla vom Verkauf von Elektroautos auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter umstellten. In beiden Bereichen trifft die Firma auf starke Konkurrenz. SpaceX fing mit Raketenstarts an, verdient sein Geld inzwischen aber vor allem mit dem Satelliteninternet-Dienst Starlink und KI-Rechenzentren./so/DP/nas

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG

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