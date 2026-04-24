Musk kauft Musk

Registrierungsdaten aus den USA werfen neue Fragen zur tatsächlichen Kundennachfrage nach dem Cybertruck auf. Ein erheblicher Teil der verkauften Fahrzeuge landet bei anderen Musk-Unternehmen.

• Im vierten Quartal 2025 wurden in den USA 7.071 Cybertrucks registriert

• SpaceX kaufte in diesem Zeitraum 1.279 Cybertrucks, über 18 Prozent aller Registrierungen

• Weitere 60 Fahrzeuge gingen an xAI, Boring Company und Neuralink

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Was die Registrierungsdaten von S&P Global Mobility zeigen

Laut einem Bericht von Bloomberg vom 17. April 2026 wurden im vierten Quartal 2025 insgesamt 7.071 Cybertrucks in den Vereinigten Staaten neu zugelassen. Davon entfielen 1.279 Fahrzeuge auf SpaceX, Musks Raumfahrtunternehmen. Das entspricht mehr als 18 Prozent der Quartalsregistrierungen. Weitere 60 Cybertrucks gingen an andere Firmen aus Musks Konzernportfolio, darunter xAI, The Boring Company und Neuralink. Fast jeder fünfte im Quartal registrierte Cybertruck wurde also von einem Teil des Musk-Imperiums an ein anderes geliefert. Die Zahlen stammen aus Registrierungsdaten, die S&P Global Mobility an Bloomberg weitergegeben hat.

Die Käufe gingen auch im Jahr 2026 weiter. Laut denselben Daten erwarben Musks Unternehmen im Januar 158 und im Februar 67 weitere Cybertrucks. Bei einem Einstiegspreis von rund 70.000 US-Dollar pro Fahrzeug summiert sich der Gesamtwert der Käufe auf mehr als 100 Millionen US-Dollar. Ohne diese Verkäufe an verbundene Unternehmen wären die Cybertruck-Zulassungen im vierten Quartal 2025 laut Bloomberg um 51 Prozent eingebrochen.

Warum das Muster Fragen zur Cybertruck-Nachfrage aufwirft

Die Daten verstärken den Eindruck, dass die Konsumentennachfrage nach dem Cybertruck hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibt. Elon Musk hatte vor dem Verkaufsstart des Fahrzeugs im Jahr 2023 prognostiziert, dass Tesla bis zum Jahr 2025 jährlich 250.000 Cybertrucks ausliefern würde. Sam Fiorani, Vice President bei AutoForecast Solutions, sagte gegenüber Bloomberg, Tesla gingen die Käufer für den Cybertruck aus. Tom Libby, Analyst bei S&P Global Mobility, ordnete das Muster in demselben Bericht ein: Solche Transaktionen seien eine Möglichkeit, die Produktion aufrechtzuerhalten, wenn die Nachfrage aus dem Einzelhandel nicht mit dem Produktionsvolumen Schritt halte.

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Was Musks andere Unternehmen mit den Fahrzeugen tun, ist nur teilweise bekannt. Fotos und Videos zeigen Reihen unbenutzter Cybertrucks auf dem SpaceX-Gelände in Texas. Der Chefingenieur des Pickups hatte im Oktober 2025 in sozialen Medien erklärt, dass SpaceX benzinbetriebene Einsatzfahrzeuge durch Cybertrucks ersetze. Einige der Fahrzeuge würden als Sicherheitsfahrzeuge eingesetzt. Das Branchenportal Electrek hatte bereits im Dezember 2025 berichtet, dass SpaceX am Ende bis zu 2.000 Cybertrucks erwerben könnte. Tesla, Musk, SpaceX, The Boring Company und Neuralink äußerten sich laut Bloomberg auf Anfrage nicht.

Was das für die Tesla-Aktie bedeutet

Die Tesla-Aktie steht seit Monaten unter Druck. Nach dem Rekordhoch im Dezember 2025 hat das Papier bis Mitte April 2026 rund ein Fünftel an Wert eingebüßt. Tesla sieht sich nach Angaben von Bloomberg dem dritten Jahresrückgang bei den Auslieferungen in Folge gegenüber und wurde im Jahr 2025 von BYD als weltgrößter Elektroautohersteller überholt. Während sich die Aufmerksamkeit der Anleger zuletzt auf Zukunftsprojekte wie Robotaxis und humanoide Roboter verlagert hat, zeigen die Cybertruck-Registrierungsdaten, wie schwierig das Kerngeschäft bleibt.

Trotz des schwachen Absatzverlaufs war der Cybertruck im ersten Quartal 2026 laut Daten von Cox Automotive weiterhin der meistverkaufte batterieelektrische Pickup in den USA, allerdings bei einem Verkaufsrückgang von 45 Prozent. Tesla hat bislang nicht angekündigt, das Modell einzustellen. Musk hatte auf der Tesla-Bilanzpräsentation im Januar 2026 angedeutet, dass das Unternehmen verstärkt auf Flottenverkäufe an gewerbliche Kunden setzen könnte. Für Anleger bleibt die Frage offen, wie belastbar die bisherigen Verkaufszahlen des Cybertrucks tatsächlich sind, wenn ein erheblicher Anteil der Registrierungen auf Transaktionen innerhalb des Musk-Konzernverbunds entfällt.

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Dominik Maier, Redaktion finanzen.net