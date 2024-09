Musk provoziert nach mutmaßlichem Attentatsversuch auf Trump

WASHINGTON (dpa-AFX) - Trump-Unterstützer Elon Musk hat mit einem provokanten Beitrag auf das mutmaßlich versuchte Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten reagiert. Auf seiner Online-Plattform X schrieb er: "Und es versucht noch nicht mal jemand, Biden/Kamala zu ermorden." Hinter die Worte setzte er ein Emoticon mit einem nachdenklichen Gesicht.

Tech-Milliardär Musk unterstützt den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vor der Wahl im November. Auf X macht er Stimmung gegen dessen demokratische Kontrahentin Kamala Harris. US-Präsident Joe Biden tritt nicht noch einmal an.

Die Bundespolizei FBI geht nach den Schüssen in der Nähe Trumps am Sonntag von einem mutmaßlich geplanten Attentat auf den Ex-Präsidenten aus. Erst Mitte Juli war Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania von einer Kugel am rechten Ohr getroffen worden.

Zuletzt hatte Musk spöttisch auf ein Posting von US-Superstar Taylor Swift reagiert, in der sie ihre Entscheidung mitteilte, Harris zu unterstützen. Harris und Trump liegen in Umfragen in etwa gleichauf. Beide wollen vor allem unentschlossene Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen./hme/DP/stk