Musks KI-Dilemma

Einen internen Chat benannte Musk in „Rechenleistung verkaufen, weil wir nicht mithalten können“ um, doch ausgerechnet dieser Plan B bringt SpaceX inzwischen Milliarden ein.

Musk sieht SpaceX intern bei der KI-Entwicklung im Rückstand

Vermietung von Rechenleistung bringt dem Konzern Milliarden ein

Kurze Kündigungsfristen und hoher Kapitalbedarf setzen dem Modell Grenzen

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Die SpaceX-Aktie stieg am Montag an der NASDAQ um 4,4 Prozent auf 133,35 US-Dollar. Am selben Tag berichtete die New York Times, Elon Musk habe Mitarbeitern gesagt, SpaceX liege bei der KI-Entwicklung zurück. Die Frage bleibt, wie tragfähig das Geschäft mit vermieteter Rechenleistung ist, auf das SpaceX stattdessen setzt. Vorbörslich verliert die Aktie am Dienstag zeitweise jedoch 1,24 Prozent auf 131,69 US-Dollar zu.

Musk räumt den Rückstand bei KI selbst ein

Laut der Times, die sich auf drei mit seinen Äußerungen vertraute Personen beruft, sagte Musk Mitarbeitern auch, es sei lukrativer, die Rechenleistung an Konkurrenten zu vermieten, als sie für die eigenen Produkte zu nutzen. Im August benannte er zeitweise den Gruppenchat mit Hunderten Ingenieuren der KI-Sparte in „Sell compute because we can’t compete“ um, wie aus von der Zeitung eingesehenen Nachrichten hervorgeht, auf Deutsch: Rechenleistung verkaufen, weil wir nicht mithalten können. Im selben Chat schrieb er, für die Wettbewerbsfähigkeit zähle am Ende nur der Umsatz je Grafikprozessor, nicht das Abschneiden in Benchmarks. Wer seine Grafikprozessoren nicht bezahlen könne, gehe entweder pleite oder werde zum Vermieter von Rechenleistung.

Nicolas Owens, Analyst bei Morningstar Research, sagte laut der Times, SpaceX verdiene derzeit deutlich mehr mit dem Vermieten von Rechenleistung als mit Grok. Da Grok nicht das führende Modell sei, halte er es für eher unwahrscheinlich, dass sich eigene KI-Angebote als lukrativer erweisen als die Vermietung an Anthropic. Zugleich fährt SpaceX eigene KI-Projekte zurück, wie die Zeitung weiter berichtet. Im November löste die KI-Sparte etwa das 60-köpfige Team hinter dem Bild- und Videogenerator Grok Imagine auf. Die Entwicklungen fügen sich zu einem Muster: SpaceX setzt auf das Geschäft, das bereits Geld einbringt, statt auf den Wettlauf um das beste Modell. Für die Aktie rückt damit die Auslastung der Rechenzentren in den Vordergrund.

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SpaceX verdient Milliarden mit seinen Rechenzentren

Die Quartalszahlen zeigen, wie weit diese Verschiebung reicht. Im dritten Quartal 2026 erzielte das Segment Super Intelligence (SI), in dem SpaceX sein KI-Geschäft bündelt, einen Umsatz von 7,56 Milliarden US-Dollar nach 0,81 Milliarden im Vorjahresquartal. Das ist mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes von 14,58 Milliarden US-Dollar. Davon stammten 7,02 Milliarden aus dem Bereich Lösungen und Infrastruktur. Dazu zählen neben den Mietverträgen für Rechenleistung allerdings auch die im August übernommene Programmierplattform Cursor sowie eigene KI-Modelle und Software wie Grok Bot. Wie viel davon allein auf die Vermietung entfällt, weist SpaceX nicht gesondert aus.

Gemäß dem Times-Artikel nimmt SpaceX seit Mai Monat für Monat Milliarden damit ein, Rechenleistung aus seinen Rechenzentren an Firmen wie Anthropic und Alphabet zu vermieten. Der Vertrag mit Anthropic hat demnach einen Wert von rund 3,1 Milliarden US-Dollar im Monat, der mit Alphabet von 800 Millionen. Die Verträge könnten bis 2029 laufen, lassen sich aber von jeder Seite mit 90 Tagen Frist kündigen.

Anthropic ist in den vergangenen Monaten zum größten Kunden der KI-Sparte SpaceXSI aufgestiegen. Musk sagte vergangen Mittwoch auf der DealBook-Konferenz der Times, Anthropic habe ihm gesagt, es werde äußerst wahrscheinlich weiter Rechenleistung bei SpaceX mieten und wolle sogar deutlich mehr davon. Die Einnahmen sind hoch, hängen aber an wenigen Kunden. Die kurze Kündigungsfrist relativiert die lange mögliche Laufzeit, und Musks Aussage gibt die Erwartung des Kunden wieder, keine Zusage.

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Analystenkonsens positiv, Kapitalbedarf als Risiko

Im Analystenkonsens vom Dienstag stufen laut TipRanks 29 von 36 Analysten die Aktie mit Buy ein, sechs mit Hold und einer mit Sell. Das mittlere Kursziel beträgt 262,10 US-Dollar und liegt damit knapp doppelt so hoch wie der Kurs vom Montag. Die Zustimmung ist breit, doch die Kursziele gehen weit auseinander. Sie reichen von 140 bis 800 US-Dollar. Citi hob das Kursziel in einer Studie von John Godyn vergangenen Dienstag von 240 auf 280 US-Dollar an, Einstufung Buy. Adam Jonas von Morgan Stanley vergab in einer Studie vom Sonntag Buy mit einem Kursziel von 300 US-Dollar.

Dem breiten Zuspruch steht ein hoher Kapitalbedarf gegenüber. Das SI-Segment investierte im dritten Quartal 16,44 Milliarden US-Dollar nach 4,76 Milliarden im Vorjahresquartal. Am 12. November kündigte SpaceX zudem an, mehr als 74 Milliarden US-Dollar in zwei Rechenzentrumsstandorte in Arizona und Texas zu stecken. Bereits in seinem Prospekt vor dem Börsengang im Juni hatte SpaceX gewarnt, das Vermietungsgeschäft mit Rechenzentren könne die betriebliche Komplexität erhöhen. Damit sich die Investitionen rechnen, müssen die Rechenzentren ausgelastet bleiben. Mit kurzen Kündigungsfristen und dem Gewicht von Anthropic ist das ein konkretes Risiko.

Für Anleger wird die SpaceX-Aktie zur Wette auf die Auslastung

Wer in die SpaceX-Aktie investiert, setzt damit weniger auf ein führendes KI-Modell als auf ein Infrastrukturgeschäft mit wenigen, sehr großen Abnehmern. Die Mietverträge bringen Milliarden ein, und das SI-Segment schrieb im dritten Quartal mit 431 Millionen US-Dollar einen operativen Gewinn nach einem Verlust von 1,72 Milliarden im Vorjahresquartal. Zugleich hängt ein großer Teil davon an Anthropic, einem direkten Konkurrenten, der mit 90 Tagen Frist aussteigen kann, während sich die Investitionen über Jahre amortisieren müssen. Die weit gespreizten Kursziele zeigen, wie unterschiedlich der Markt diese Abwägung gewichtet. Die Ertragskraft der Rechenzentren ist damit belegt, ihre Dauerhaftigkeit noch nicht. Anleger haben mit der Kundenbasis und der Finanzierung des Ausbaus zwei konkrete Größen, an denen sich die These prüfen lässt.

Ob der Ausbau finanziert bleibt, zeigt sich zuerst beim Master-Finanzierungsleasingvertrag über rund 40 Milliarden US-Dollar mit einer von Apollo Global Management verwalteten Gesellschaft. Laut einer Mitteilung vom Oktober hat SpaceX dafür eine verbindliche Zusage, der Abschluss steht aber noch unter Bedingungen und soll vor Jahresende 2026 erfolgen. Die Leasingvereinbarungen sollen mit der Lieferung der Grafikprozessoren im ersten Halbjahr 2027 starten. Ob das Mietmodell zum Fundament wird, hängt davon ab, ob die Kunden ihre Aufträge ausweiten, statt zu kündigen.

Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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