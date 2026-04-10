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Mustang Minerals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

12.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mustang Minerals Limited Registered Shs
0,05 USD -0,00 USD -0,32%
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Mustang Minerals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net

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