Mutares: Der nächste große Deal

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Mutares hat die Übernahme von Steinmüller Engineering vereinbart und setzt damit die Einkaufstour des laufenden Jahres fort. Interessanter als der Zukauf selbst ist die Richtung, in die der Konzern sein Portfolio damit lenkt.

Der Sanierungsspezialist Mutares zeigt sich weiter in Kauflaune. Nachdem im laufenden Jahr bereits 12 Übernahmen abgeschlossen und zwei weitere vereinbart wurden, folgt nun der nächste Streich. Wie heute bekanntgegeben wurde, haben die Münchner eine Vereinbarung zur Übernahme der Steinmüller Engineering GmbH von der japanischen IHI Group getroffen. Das Traditionsunternehmen ist Spezialist für thermische Verfahrenstechnik und hat bereits mehr als 1.300 Projekte für über 500 Kunden in 80 Ländern realisiert. Im letzten Jahr haben die Gummersbacher mit rund 170 Mitarbeitern eine Gesamtleistung von fast 100 Mio. Euro erzielt. Bei Mutares stellt die Übernahme eine neue Plattforminvestition im Wachstumsmarkt Energiewende und industrielle Dekarbonisierung dar und setzt damit die Diversifikationsstrategie weg von zyklischen Branchen wie dem Automobil- und Maschinenbau fort.

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Die Aktie von Pyramid tritt seit Längerem auf der Stelle, obwohl das Unternehmen zuletzt operativ deutlich vorangekommen ist. Was den Kurs bislang festhält, könnte sich bald klären. zum Artikel

Während sich Mutares von zyklischen Branchen wegdiversifiziert, könnte bei Masterflex ausgerechnet die Konjunktur zum Rückenwind werden. Hinzu kommt ein zweiter Impuls, den die Börse bislang kaum beachtet: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.436 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 26.09.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 29.09.26 um 09:29 Uhr.

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