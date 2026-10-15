Mutares: Etwas Großes braut sich zusammen

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Mit explosivem Wachstum und prall gefüllten Auftragsbüchern entwickelt sich Nord Gas Solutions zum nächsten heißen Exit-Kandidaten von Mutares. Ein möglicher Börsengang könnte eine substanzielle Neubewertung des Sanierungsspezialisten einleiten.

Beim Sanierungsspezialisten Mutares kommt mächtig Bewegung in die Exit-Pipeline. Während an der Börse zuletzt vor allem die Hoffnung auf lukrative Verkäufe der Portfolioschwergewichte Magirus und Efacec gehandelt wurde, startet nun eine andere Beteiligung durch: die norwegische Nord Gas Solutions, kurz NGS.

Explosives Wachstum

NGS entwickelt unter anderem Systeme für Flüssiggastanker, LNG-Terminals und die Gasversorgung von Schiffen. Das Unternehmen profitiert stark vom weltweiten Ausbau der LNG-Infrastruktur und Investitionen in die Energieversorgung. Wie gestern von Mutares vermeldet, konnten die Skandinavier ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um explosive 62 Prozent auf 459 Mio. Euro steigern und das bereinigte EBITDA nahezu verdoppeln auf 43 Mio. Euro. Für 2026 werden nun mehr als 575 Mio. Euro Umsatz und rund 50 Mio. Euro EBITDA erwartet.

Volle Auftragsbücher

Noch deutlich höher liegt der Auftragsbestand, der mit 880 Mio. Euro ebenfalls eine neue Rekordmarke erreichte. Daher peilt NGS auch für 2027 ein zweistelliges Umsatzwachstum und eine zweistellige EBITDA-Marge an – und sieht diese Marken als weitgehend gesichert an, da rund 92 Prozent des geplanten Umsatzes bereits fest beauftragt seien. Auf Kurs sieht sich das Management zudem bei den mittelfristigen Zielen von mehr als 800 Mio. Euro Umsatz und über 100 Mio. Euro EBITDA, denn die Pipeline potenzieller Projekte soll sich aktuell bereits auf 1,8 Mrd. Euro belaufen.

Enormer Bewertungshebel

Angesichts der rasanten Entwicklung prüft Mutares nun verschiedene Exit-Optionen, darunter einen Börsengang in Skandinavien bereits in den kommenden Monaten. Käme es dazu, könnten ganz erhebliche stille Reserven aufgedeckt werden, selbst wenn man nur die Prognosen für 2027 zugrunde legt und modellhaft eine Umsatzsteigerung um 15 Prozent auf rund 660 Mio. Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 12 Prozent unterstellt. Denn bei einem EBITDA von etwa 80 Mio. Euro und einem eher moderaten Multiple von 8 läge der Unternehmenswert von NGS bereits bei 640 Mio. Euro. Und da die Norweger unverschuldet sind und noch dazu eine Nettoliquidität von 84 Mio. Euro ausweisen, könnte der Eigenkapitalwert sogar bei über 700 Mio. Euro liegen – und damit die gesamte Marktkapitalisierung von Mutares übersteigen.

Fazit

Auch wenn dies nur eine überschlägige Modellrechnung ist und Mutares auch im Falle eines Börsengangs zunächst ein bedeutender Aktionär bleiben möchte, zeigt sie den enormen Bewertungshebel, der sich hier auftun könnte. Kurzum: Das heiße Eisen Mutares wird noch ein ganzes Stück heißer.

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Erstellung am 15.10.26 um 11:24 Uhr.

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