Mutares greift im Chemiesektor zu

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Mutares treibt seine Expansion weiter voran und sichert sich mit Synthomer eine neue Plattform im aussichtsreichen Chemiesegment.

Der Sanierungsspezialist Mutares zeigt sich weiter sehr umtriebig. Nachdem allein im Juni bereits zwei Übernahmen und drei Exits vermeldet wurden, folgt nun der sechste Streich. Wie heute bekanntgegeben, haben die Münchner eine Vereinbarung zum Erwerb der tschechischen Tochter Synthomer a.s. vom britischen Chemiekonzern Synthomer plc getroffen. Das Unternehmen zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Acrylsäuren und Acrylestern und hat im letzten Geschäftsjahr mit etwa 300 Mitarbeitern einen Umsatz von 110 Mio. Euro erzielt. Für Mutares stellt Synthomer eine strategische Plattforminvestition im Segment Chemicals & Materials dar, dem der Vorstand ein besonders hohes Wachstums- und Exit-Potenzial beimisst.

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Auf ein positives Momentum hoffen derweil auch die Aktionäre von B+S Banksysteme. Denn die Aktie kommt trotz sehr überzeugender Fundamentaldaten nicht richtig voran. Woran das liegen und, vor allem, wann sich das ändern könnte: zum Artikel

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Erstellung am 19.6.26 um 10:30 Uhr.

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