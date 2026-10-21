Mutares: Portfoliobereinigung beflügelt den Kurs

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Mit dem geplanten Verkauf der polnischen Drogeriekette Natura treibt Mutares die Portfoliobereinigung voran. Für einen nachhaltigen Kursschub ist aber noch etwas anderes erforderlich.

Wie gestern vermeldet, hat der Sanierungsspezialist Mutares mit der polnischen Handelsgruppe Specjał eine Vereinbarung über die wesentlichen Bedingungen zur Veräußerung der Beteiligung Natura unterzeichnet. Natura ist mit mehr als 190 Filialen und einem wachsenden Onlinegeschäft die drittgrößte Drogeriemarktkette Polens. Seit der Übernahme Ende 2024 hat Mutares das Unternehmen umfassend restrukturiert, unter anderem durch die Neuorganisation der Logistik, die Schließung unrentabler Filialen und die Verstärkung des Managements.

Der geplante Verkauf ist Teil der Strategie von Mutares, das Engagement im wenig lukrativen Einzelhandelssegment zu reduzieren. Der endgültige Kaufvertrag soll noch im vierten Quartal abgeschlossen und die Transaktion möglichst bis zum Jahresende vollzogen werden. Zum Kaufpreis und einem möglichen Veräußerungsgewinn wurden keine Angaben gemacht. Da Mutares die Situation bei Natura noch im Halbjahresbericht 2026 als herausfordernd bezeichnete, dürfte der Verkauf aber keine große Ergebnisrelevanz für die Münchner haben.

An der Börse wurde die Nachricht dennoch positiv aufgenommen, die Mutares-Aktie legte zeitweise um mehr als vier Prozent zu und markierte damit den höchsten Stand seit Ende August. Für einen nachhaltigen und substanziellen Kursaufschwung bedarf es aber vor allem erfolgreicher Abschlüsse bei den potenziellen „Blastern“ in der Exit-Pipeline, wie Magirus, Efacec oder NGS.

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Während die Mutares-Aktie prompt auf die Verkaufsnachricht reagiert hat, steckt LAIQON trotz operativer Fortschritte weiter in der Bodenbildung fest. Für den Ausbruch fehlt aus unserer Sicht nur noch ein Baustein: zum Artikel

Bei Mutares hängt der nächste Kursschub noch an künftigen Exits, bei 2G Energy ist das Wachstum dagegen schon weitgehend fest gebucht. Umso erstaunlicher erscheint uns, wie die Börse zuletzt darauf reagiert hat: zum Artikel

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Erstellung am 21.10.26 um 11:50 Uhr.

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