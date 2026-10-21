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Mutares: Portfoliobereinigung beflügelt den Kurs

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Mutares: Portfoliobereinigung beflügelt den Kurs

Mit dem geplanten Verkauf der polnischen Drogeriekette Natura treibt Mutares die Portfoliobereinigung voran. Für einen nachhaltigen Kursschub ist aber noch etwas anderes erforderlich.

Werte in diesem Artikel
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Mutares
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Wie gestern vermeldet, hat der Sanierungsspezialist Mutares mit der polnischen Handelsgruppe Specjał eine Vereinbarung über die wesentlichen Bedingungen zur Veräußerung der Beteiligung Natura unterzeichnet. Natura ist mit mehr als 190 Filialen und einem wachsenden Onlinegeschäft die drittgrößte Drogeriemarktkette Polens. Seit der Übernahme Ende 2024 hat Mutares das Unternehmen umfassend restrukturiert, unter anderem durch die Neuorganisation der Logistik, die Schließung unrentabler Filialen und die Verstärkung des Managements.

Der geplante Verkauf ist Teil der Strategie von Mutares, das Engagement im wenig lukrativen Einzelhandelssegment zu reduzieren. Der endgültige Kaufvertrag soll noch im vierten Quartal abgeschlossen und die Transaktion möglichst bis zum Jahresende vollzogen werden. Zum Kaufpreis und einem möglichen Veräußerungsgewinn wurden keine Angaben gemacht. Da Mutares die Situation bei Natura noch im Halbjahresbericht 2026 als herausfordernd bezeichnete, dürfte der Verkauf aber keine große Ergebnisrelevanz für die Münchner haben.

An der Börse wurde die Nachricht dennoch positiv aufgenommen, die Mutares-Aktie legte zeitweise um mehr als vier Prozent zu und markierte damit den höchsten Stand seit Ende August. Für einen nachhaltigen und substanziellen Kursaufschwung bedarf es aber vor allem erfolgreicher Abschlüsse bei den potenziellen „Blastern“ in der Exit-Pipeline, wie Magirus, Efacec oder NGS.

Die vollständige Unternehmensmeldung finden Sie hier: zum Artikel

 

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.450 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 17.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 21.10.26 um 11:50 Uhr.

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