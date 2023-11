Mutares SE: Dem Sanierungsspezialisten gelang der größte Exit seiner Geschichte!

EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Dr. Kristian Schleede, Erwerb von 25.000 Aktien der Mutares SE & Co. KGaA durch Ausübung von Optionen aus dem Aktienoptionsplan 2016

Mutares-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Mutares-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Robin Laik, Erwerb von 90.000 Aktien der Mutares SE & Co. KGaA durch Ausübung von Optionen aus dem Aktienoptionsplan 2016

EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Johannes Laumann, Verkauf

thyssenkrupp nucera-Aktie & Co.: MSCI stellt Deutschland-Index neu auf

Damit wird Chartanalyse so einfach wie nie zuvor.

Heute im Fokus

Nach Ende von Conti-Werk in Gifhorn bietet Siemens Mobility Job-Perspektiven. HHLA-Aktionäre dienen MSC fast sechs Prozent der Aktien an. Große Autobauer mit Rekordzahlen im dritten Quartal - Mercedes am profitabelsten. Novo Nordisk baut Produktion weiter aus. Stellantis kauft Aktien von Dongfeng zurück. OpenAI-Forscher warnten vor Altman-Entlassung Aufsichtsgremium vor folgenschwerer KI-Entdeckung.