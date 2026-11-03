Mutares: Weiterer Megadeal zeichnet sich ab

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Nach Nord Gas Solutions zeichnet sich für Mutares auch bei Efacec ein möglicher Mega-Exit ab. Dank boomender Geschäftsentwicklung winkt bei einer plausiblen Bewertung ein beträchtlicher Mittelzufluss.

Beim Sanierungsspezialisten Mutares zeichnet sich die nächste lukrative Exit-Möglichkeit ab. Nachdem die Münchner erst kürzlich gemeldet hatten, dass aufgrund einer explosiven Geschäftsentwicklung bei der Tochter Nord Gas Solutions (NGS) diverse Exit-Optionen geprüft werden, gilt nun Ähnliches für den portugiesischen Elektrotechnikspezialisten Efacec.

Auftragsbestand explodiert

Efacec produziert unter anderem Transformatoren, Schaltanlagen und Netztechnik. Damit profitiert das Unternehmen insbesondere vom weltweiten Ausbau der Stromnetze, der Energiewende und dem KI-getriebenen Rechenzentrumsboom. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von über 20 Prozent auf 320 bis 335 Mio. Euro, während das EBITDA sogar um mehr als 55 Prozent auf 45 bis 55 Mio. Euro steigen soll. Noch beeindruckender hat sich der Auftragsbestand entwickelt, der inzwischen bei über einer Milliarde Euro liegen und damit rund viermal so hoch wie der Jahresumsatz 2025 sein soll.

Enormer Bewertungshebel

Als Reaktion auf den Auftragsboom will das Unternehmen seine Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren etwa verdoppeln. Mittelfristig peilt das Management damit einen Umsatz von mehr als 500 Mio. Euro und ein EBITDA von über 100 Mio. Euro an. Bei einem plausiblen Bewertungsmultiple von acht auf das angestrebte EBITDA entspräche dies bereits einem Unternehmenswert von 800 Mio. Euro. Einzelne Marktbeobachter halten sogar bis zu einer Milliarde Euro für denkbar.

Staat verdient kräftig mit

Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Verkäufer von Efacec, dem portugiesischen Staat, stehen diesem bei einem Verkauf zwei Drittel des Erlöses zu. Auch von möglichen Dividenden erhält Portugal 75 Prozent. Dennoch wäre der Exit ein beträchtlicher Erfolg, dessen Erlösanteil für Mutares bei entsprechendem Verkaufspreis alleine rund ein Drittel des Börsenwertes von Mutares von derzeit rund 690 Mio. Euro ausmachen könnte. Mutares bleibt somit eine aussichtsreiche Spekulation auf lukrative Portfolio-Exits, die nunmehr ein gutes Stück konkreter geworden sind.

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Auf einzelne Beteiligungen als Kurstreiber setzen auch die Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft DEWB. Allerdings steht die Aktie derzeit an einer charttechnisch heiklen Stelle. zum Artikel

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Erstellung am 03.11.26 um 11:34 Uhr.

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