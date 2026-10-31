Muyuan Foods legte Quartalsergebnis vor

31.10.26 06:35 Uhr

Muyuan Foods äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Muyuan Foods ein EPS von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,46 Prozent auf 4,86 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net