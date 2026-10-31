Muyuan Foods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Muyuan Foods stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,66 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,860 HKD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Muyuan Foods in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,14 Milliarden HKD im Vergleich zu 38,60 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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