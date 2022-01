MV Werften: Belegschaftsversammlung und Sondersitzung des Landtags

SCHWERIN (dpa-AFX) - Am Tag drei nach dem Insolvenzantrag für die MV Werften will der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen am Donnerstag die Belegschaften der drei Standorte Wismar, Rostock und Stralsund über die Lage und seine nächsten Schritte informieren. An der ersten Versammlung in Wismar will auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), teilnehmen. Anschließend (9.30 Uhr) wollen Schwesig, der Insolvenzverwalter und MV-Werften-Geschäftsführer Carsten Haake vor die Presse treten. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern kommt am Donnerstagmittag (13.30 Uhr) in Schwerin zu einer Sondersitzung zusammen. Auch dort soll es um die Werften gehen./ili/DP/jha