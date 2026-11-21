My Size hat sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

My Size hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,200 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat My Size in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,9 Millionen USD im Vergleich zu 2,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net