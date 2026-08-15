My Size: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
My Size hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
My Size hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 3,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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