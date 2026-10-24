Mycronic Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mycronic Un gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 244,1 Millionen USD gegenüber 179,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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