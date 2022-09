Myers Industries wird eine konstante Dividende auszahlen

Der Industriekonzern Myers Industries Inc. (ISIN: US6284641098, NYSE: MYE) wird am 4. Oktober 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 13,5 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Record date ist der 14. September 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtausschüttung 0,54 US-Dollar je Aktie. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 18,80 US-Dollar (Stand: 1. September 2022) eine Dividendenrendite von 2,89 Prozent.

Myers Industries mit Firmensitz in Akron, Ohio, produziert unter anderem Polymere, Kunststoffe und Fasern. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 233,16 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 187,37 Mio. US-Dollar), wie am 2. August 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 15,83 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 11,08 Mio. US-Dollar).

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 ein Minus von 6,05 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 704,57 Mio. US-Dollar (Stand: 1. September 2022).

