MyFirstApp Sweden Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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MyFirstApp Sweden Registered hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,6 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 32,8 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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