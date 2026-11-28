Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,6 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 32,8 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

MyFirstApp Sweden Registered hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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