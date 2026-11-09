Myson Group legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Myson Group hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz wurden 1,0 Millionen USD gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Myson Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Myson Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen