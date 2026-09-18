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MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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MyTheresa.com (MYT Netherlands Parent B.V.)
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MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) hat am 16.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5,47 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 771,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 666,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,400 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 112,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,37 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,92 Milliarden USD ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 1,120 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 2,50 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.net

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