MYUNG IN PHARM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MYUNG IN PHARM äußerte sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6718,00 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei MYUNG IN PHARM ein Gewinn pro Aktie von 21841,81 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat MYUNG IN PHARM im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 287,25 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 269,43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net