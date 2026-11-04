MYUNG IN PHARM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

04.11.26 06:35 Uhr

MYUNG IN PHARM hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

MYUNG IN PHARM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1453,41 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1270,43 KRW je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent auf 76,84 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72,70 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net