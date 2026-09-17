DAX 25.724 +0,7%ESt50 6.315 +0,8%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 10,08 +0,1%Nas 25.978 -0,0%Bitcoin 66.633 +0,4%Euro 1,1479 +0,1%Öl 104,0 -1,8%Gold 4.332 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Nach 52-Wochen-Tief

DroneShield-Aktie springt hoch: Ist das der Beginn der von Anlegern erhofften Trendwende?

DroneShield-Aktie springt hoch: Ist das der Beginn der von Anlegern erhofften Trendwende?

Nachdem die DroneShield-Aktie kürzlich noch ein 52-Wochen-Tief markierte, geht es am Donnerstag für das stark geshortete Papier kräftig hoch. Doch die Chartlage bleibt angespannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
1.08 EUR 0.08 EUR 8.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Praxistest beim US-Militär sorgt für Kursauftrieb
  • Hoher Short-Interest nährt Spekulationen über Eindeckungen
  • Charttechnik zeigt erste Stabilisierung, aber keine klare Wende
Werbung

Die DroneShield-Aktie kann am Donnerstag an der australischen Börse in Sydney kräftig zulegen und klettert um 6,77 Prozent auf 1,735 AUD. Bereits am Vortag hatte das Papier um 1,56 Prozent zugelegt und damit eine mehrtägige Verlustserie beendet, die die Rüstungsaktie zuvor bis auf ein neues 52-Wochen-Tief bei 1,57 AUD nach unten geführt hatte. Der Hersteller von Drohnenabwehrsystemen ist einer der am stärksten geshorteten Werte am australischen Markt. Die aktuellen Kursgewinne könnten Leerverkäufer womöglich zur Eindeckung zwingen und den Aktienkurs so weiter nach oben treiben.

Militärauftrag und hoher Anteil an Leerverkäufen als Kurstreiber

DroneShield hatte in dieser Woche mitgeteilt, dass Installation und Abnahme des Systems DroneSentry-X Mk2 auf US-Militärfahrzeugen im Rahmen des Programms Joint Interagency Task Force 401 abgeschlossen seien, und zwar bereits rund 80 Tage nach Vertragsvergabe. Nate Webb, Director of Strategic Projects bei DroneShield, erklärte laut Unternehmensmitteilung, das Team habe in dieser Zeit den gesamten Prozess von der Auftragsvergabe über Lieferung und Fahrzeugeinbau bis zur Abnahmeprüfung im Live-Betrieb gegen Drohnen sowie die Bedienerschulung durchlaufen. Unter dem bestehenden Vertrag sollen zudem drei weitere Systeme installiert werden.

Der heutige Kurssprung dürfte nun laut "Market Matters" eine Mischung aus echten Käufen wegen des Vertragsmeilensteins und der Eindeckungen von Leerverkäufern widerspiegeln. DroneShield zählt laut jüngsten Daten der Australian Securities & Investments Commission (ASIC) mit einem Short-Interest von 15,98 Prozent zu den am stärksten geshorteten Titeln am australischen Aktienmarkt. Geht die Wette auf fallende Kurse jedoch nicht auf, da die Aktie deutlich steigt, müssen die Shortseller offene Positionen glattstellen, indem sie das Papier nachkaufen. Aufwärtsbewegungen können dadurch noch verstärkt werden.

Werbung

Charttechnik macht Anlegern Hoffnung - aber noch keine Bestätigung für Trendwende

Anleger sollten jedoch trotz des heutigen Kurssprungs beachten, dass sich der Kurs der DroneShield-Aktie bereits seit Monaten in einem ausgeprägten Abwärtstrend befindet, seit Jahresbeginn hat das Papier rund 43,5 Prozent an Wert verloren. "Market Matters" ist daher gegenüber DroneShield angesichts der heutigen Aufwärtsbewegung zwar nicht mehr bearish eingestellt, ziehe aber noch keinen Kauf "der umstrittenen Aktie" in Betracht.

Laut einer Chartanalyse von "sharedeals.de" endeten zuletzt mehrere Erholungsversuche der DroneShield-Aktie an zunehmend tieferen Hochpunkten. Erste Signale bei RSI und MACD deuten laut der Analyse jedoch auf eine Stabilisierung hin, eine bestätigte Trendwende sehen die Analysten des Portals darin jedoch noch nicht. "Für eine kurzfristige Stabilisierung müsste der Kurs nun oberhalb von 1,60 AUD bleiben und anschließend den Bereich um 1,85 AUD zurückerobern. Darüber könnten 2,20 sowie 2,65 bis 3,05 AUD als nächste Widerstände in den Fokus rücken", heißt es.

Die Analysteneinschätzungen zu DroneShield von Ende August zeigen ein geteiltes Bild: Canaccord Genuity und Bell Potter hatten den Titel mit Kaufempfehlungen und Kurszielen von 2,60 beziehungsweise 2,40 australischen Dollar eingestuft, während Ord Minnett und Jefferies mit Verkaufsempfehlungen und Kurszielen von 1,50 beziehungsweise 1,45 australischen Dollar vorsichtiger geblieben waren.

Werbung

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Droneshield

Aktuelle DroneShield Aktie News

Werbung

DroneShield Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DroneShield nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.