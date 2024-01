Spirit Airlines-Aktie an der NYSE +23%: Spirit Airlines will JetBlue von Berufung gegen Fusions-Absage überzeugen - Finanzprognose aufgehellt

Nach Absage durch Gericht

Nachdem es für die Spirit Airlines-Aktie in den vergangenen Tagen aufgrund der geplatzten Fusion mit dem Mitbewerber JetBlue deutlich abwärts ging, fängt sich das Papier nun mit der Aussicht auf einen Abschluss des Deals.

• Spirit Airlines will gegen Fusions-Absage vorgehen

• Ausblick auf viertes Quartal 2023 aufgehellt

• Spirit Airlines-Aktie erholt sich

Nach Absage von Spirit-JetBlue-Deal: Anfechtung möglich

Nach der Blockade der Milliarden-Fusion zwischen Spirit Airlines und JetBlue Airways könnte es in puncto Zusammenschluss doch noch einen Lichtblick geben, wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichtete. Demnach will Spirit Airlines JetBlue Airways davon überzeugen, die Absage eines Bundesrichters anzufechten, so mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Agentur. Der Deal wurde am Dienstag blockiert, mit der Begründung, dass dieser den Wettbewerb benachteiligen und die Flugpreise für Verbraucher antreiben werde.

Spirit Arlines mit freundlicherem Ausblick

Daneben kündigte der Billigflieger am Freitag an, seine Finanzprognose für das vierte Quartal 2023 angehoben zu haben. So habe man zum Ende des Jahres einen Anstieg der Buchungen verzeichnen können, was einen Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar zur Folge haben dürfte, so Spirit Airlines. Dieser Wert liege am oberen Ender der vorherigen Erwartungsspanne. Auch geht man nun von einer bereinigten negativen Gewinnspanne von 12 bis 13 Prozent aus, nachdem die frühere Prognose bei 19 Prozent gelegen hatte.

Generell habe das Unternehmen seine Ausgaben senken können, unter anderem aufgrund gesunkener Treibstoffpreise.

So reagiert die Spirit Airlines-Aktie

Die Spirit Airlines-Aktie stand in den letzten Tagen nach der Absage durch den Bostoner Richter deutlich unter Druck. Bereits am Dienstag gab das Papier an der NYSE letztendlich um 47,09 Prozent auf 7,92 US-Dollar nach. Die Einschätzung der Ratingagentur Fitch, dass die Airline ohne ein Zustandekommen des Deals Rentabilitätsproblemen gegenüberstehe, drückte die Aktie am gestrigen Donnerstag um weitere 7,17 Prozent ins Minus auf 5,70 US-Dollar. Im Freitagshandel hellt sich die Stimmung jedoch auf: Zeitweise erholen sich die Titel um 23,25 Prozent auf 7,03 US-Dollar. Die JetBlue-Aktie verliert im NASDAQ-Handel derweil 0,20 Prozent auf 5,04 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net