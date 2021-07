Vonovia: Halten uns nach Aufstockung bei Deutsche Wohnen Optionen offen - Aktien in Grün

"Wir halten uns weiterhin alle Optionen offen", sagte eine Vonovia -Sprecherin am Mittwoch. Vonovia befinde sich in einer "stabilen Situation ohne Handlungsdruck", betonte sie. Die Transaktion zeige, dass der Preis des gescheiterten Übernahmeangebots an die Deutsche-Wohnen -Aktionäre von 52 Euro je Aktie angemessen gewesen sei, fügte sie hinzu.

Der Bochumer Wohnungsriese hat sich bis Montag knapp unter 30 Prozent an dem Berliner Konkurrenten gesichert, wie aus einer Pflichtmitteilung der Deutschen Wohnen vom Mittwoch hervorging. Vonovia halte nun 22,3 Prozent an der Deutsche Wohnen direkt und habe sich weitere 7,7 Prozent über zwei bedingte Kaufverträge mit Deutsche-Wohnen-Anteilseignern gesichert. Vonovia habe damit Zugriff auf 29,999 Prozent der Stimmrechte.

Während die Vonovia-Aktie via XETRA zeitweise 0,36 Prozent auf 56,26 Euro gewinnt, steigen Deutsche Wohnen-Papiere um 0,93 Prozent auf 52,32 Euro.

Düsseldorf (Reuters)

Bildquellen: Vonovia SE