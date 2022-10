Mercedes-Benz-Aktie dennoch knapp im Minus: Gewinn von Mercedes-Benz schießt hoch - Nachfrage auf gutem Niveau

Von Juli bis September verdiente Mercedes-Benz vor Zinsen und Steuern 5,2 Milliarden Euro - das waren 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, als der Chipmangel die Auslieferungen bremste, wie der Autobauer am Mittwoch mitteilte. Der Gewinn übertraf damit die Erwartungen am Finanzmarkt. Der Umsatz legte um 19 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro zu. Die Marke mit dem Stern hatte die Pkw-Auslieferungen im Sommer um mehr als ein Drittel auf rund 530.000 Fahrzeuge gesteigert. Vor allem das China-Geschäft, das nicht mehr so stark unter Corona-Lockdowns litt, kurbelte die Verkaufszahlen an.

Der Dax-Konzern hob die Jahresprognose für den Gewinn an: Die Umsatzrendite für Pkw und Vans soll jetzt jeweils einen Prozentpunkt höher ausfallen mit 13 bis 15 Prozent beziehungsweise neun bis elf Prozent. Der Betriebsgewinn werde deutlich und nicht mehr nur leicht über der Vorjahresmarke von 16 Milliarden Euro liegen.

Mercedes-Benz sieht Nachfrage derzeit auf gutem Niveau

Der weltweite Konjunkturabschwung schlägt sich nach Einschätzung von Mercedes-Benz-Finanzchef Harald Wilhelm bisher nicht auf die Nachfrage nieder.

Derzeit sei die Nachfrage in China, den USA und Europa auf gutem Niveau, sagte Wilhelm am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Der hohe Auftragsbestand reiche bis ins kommende Jahr. Der Autobauer sei zuversichtlich, das höhere Preisniveau halten zu können und die Rabatte nicht wieder hochzufahren. "Wir haben keine Absicht, die Listenpreise zu senken und keine Absicht, die Anreize zu verstärken", sagte Wilhelm. Die Fixkosten wolle das Unternehmen zugleich unter Kontrolle halten.

In Russland steht Mercedes-Benz vor dem Verkauf von Anteilen an Industrie- und Finanzdienstleistungsgeschäften an einen lokalen Investor, erklärte Wilhelm weiter. Das werde keine finanziellen Auswirkungen haben. Hierbei handele es sich nicht um die Beteiligung am Nutzfahrzeughersteller Kamaz, ergänzte eine Unternehmenssprecherin.

So reagiert die Aktie von Mercedes-Benz

Auf XETRA geht es für die Papiere von Mercedes-Benz am Mittwoch im frühen Handel zeitweise um 0,12 Prozent nach untena uf 58,23 Euro. Vorbörslich waren auf Tradegate noch klare Gewinne zu sehen gewesen, die Aktie hatte sich sogar der Marke von 60 Euro von Mitte September genähert.

Die Ergebnisse auf operativer Ebene und die Margen hätten über den Erwartungen gelegen, sagte ein Händler. Letztlich sei alles so ausgefallen wie erhofft, mit Ausnahme des Umsatzes.

Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan nannte in einer ersten Reaktion die Resultate stark. Er sieht Spielraum für weitere Gewinnverbesserungen im Schlussquartal. Allerdings habe das Unternehmen auch auf das recht volatile Konjunkturumfeld hingewiesen.

Frankfurt (Reuters/dpa-AFX)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com, wegosi / Shutterstock.com