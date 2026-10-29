Symrise-Aktie nach Kursrutsch gefragt: Vorstand Friede kauft erneut zu - Vertrauensbeweis für Anleger?

Nach Absturz

29.10.26 13:28 Uhr

Während Anleger die Symrise-Aktie nach den Quartalszahlen in Scharen verkauften, griff ein Vorstandsmitglied am selben Tag zu, und das nicht zum ersten Mal.

• Analysten bewerten die Aktie überwiegend positiv, doch die Käufe des Vorstands werden als persönliches Engagement gesehen, das keine eigenständige Aussagekraft für die Kursentwicklung hat.

• Friedes Käufe sind Teil eines schrittweisen Aufbaus seit Mai 2026, wobei er zuletzt zu höheren Preisen als zuvor investierte und auf eine positive Entwicklung seines Segments setzt.

Vorstand Michael Friede kauft am Tag des Kursrutschs Symrise-Aktien nach

Dritter Zukauf seit Mai

Transaktionen nur begrenztes Vertrauenssignal für Anleger

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Die Aktie von Symrise findet nach dem Kurseinbruch zur Wochenmitte wieder Käufer und notiert via XETRA zeitweise 2,94 Prozent höher bei 92,44 Euro. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt eine Pflichtmitteilung: Vorstandsmitglied Michael Friede hat ausgerechnet am Tag des Ausverkaufs eigene Aktien nachgekauft. Ob darin ein echter Vertrauensbeweis steckt oder eher ein symbolischer Akzent, hängt davon ab, wie man Zeitpunkt, Umfang und Vorgeschichte des Kaufs liest.

Starkes Quartal, enttäuschte Erwartungen

Ausgelöst hatten den Rutsch am Mittwoch paradoxerweise gute Zahlen. Laut Quartalsmitteilung des Konzerns wuchs der Umsatz im dritten Quartal 2026 organisch um 5,3 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro, nach 4,5 Prozent im zweiten Quartal. Dow Jones Newswires zufolge hatten Analysten im Konsens lediglich mit 5,0 Prozent gerechnet. Trotzdem ging die Aktie auf XETRA deutlich in die Knie auf 89,80 Euro (-10,24%). Den Ausschlag gab der präzisierte Ausblick: Die bereinigte operative Marge (EBITDA) sieht Symrise für 2026 nur noch in der unteren Hälfte der Zielspanne von 21,5 bis 22,5 Prozent, das organische Wachstum nahe der Mitte des Korridors von 2 bis 4 Prozent. Im Schlussquartal dürfte sich das Tempo zudem abschwächen.

Hinzu kam eine hohe Erwartungshaltung nach dem vorangegangenen Kursanstieg. Wie dpa-AFX berichtet, führte Analyst Edward Hockin von JPMorgan den Abschlag darauf zurück, dass Symrise die Markterwartungen nach der guten Kursentwicklung schlicht nicht übertroffen habe. An den durchschnittlichen Prognosen für 2026 dürfte sich nach seiner Einschätzung dagegen nur wenig ändern.

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Vorstand von Symrise kauft mitten im Ausverkauf

Genau in diese Verkaufswelle hinein griff Michael Friede zu. Nach der Meldung über Eigengeschäfte von Führungskräften erwarb das Vorstandsmitglied am Mittwoch 393 Aktien zu je 89,70 Euro über die Börse Hannover, ein Volumen von rund 35.250 Euro. Friede führt bei Symrise das Segment Scent & Care, das Parfümerieanwendungen, Duftstoffe und kosmetische Wirkstoffe bündelt. Seine Berufung hatte das Unternehmen im Juli vergangenen Jahres per Pressemitteilung bekanntgegeben, zuvor gehörte der Manager dem Vorstand von Brenntag an. Regulatorisch ist der Zeitpunkt unauffällig, denn die Handelssperre für Führungskräfte vor der Zahlenvorlage endet mit deren Veröffentlichung.

Dritter Zukauf seit Mai 2026

Dabei steht der Kauf nicht allein. Seit Mai dieses Jahres hat Friede seine Position in drei Schritten aufgestockt und dafür den Pflichtmitteilungen zufolge zusammen rund 135.700 Euro investiert. Den Auftakt machte er Anfang Mai mit rund 50.000 Euro zu gut 74 Euro je Aktie, Mitte September folgte ein Zukauf in ähnlicher Größenordnung. Auffällig ist der Preis: Zuletzt zahlte Friede rund 15 Euro je Aktie mehr als im Frühjahr und blieb trotzdem Käufer. Das spricht eher für einen schrittweisen Positionsaufbau als für die gezielte Jagd auf ein Schnäppchen.

Ein nüchterner Blick bleibt dennoch angebracht. Gemessen an der Größe des Konzerns sind die Beträge überschaubar, und es handelt sich um ein einzelnes Vorstandsmitglied. Zudem hat Friedes eigenes Segment Nachholbedarf: Scent & Care wuchs im dritten Quartal zwar organisch um 5,6 Prozent, in den ersten neun Monaten 2026 aber nur um 1,8 Prozent, während Taste, Nutrition & Health auf 3,9 Prozent kam. Der Manager setzt also auch auf die Wende in genau dem Bereich, den er selbst verantwortet. Das ist ein Zeichen persönlicher Überzeugung, aber kein unabhängiger Beleg für die These.

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Was Analysten der Symrise-Aktie noch zutrauen

Unter den Analysten hat der Kursrutsch keine Welle von Abstufungen ausgelöst. Die DZ Bank beließ Symrise auf „Kaufen“ mit einem fairen Wert von 105 Euro. Analyst Thomas Maul hält den Vergleich mit dem Schweizer Konkurrenten Givaudan, an dem viele Anleger die Zahlen gemessen hätten, für zu kurz gegriffen. JPMorgan bestätigte „Overweight“ mit einem Kursziel von 100 Euro, Jefferies blieb bei „Buy“ und 110 Euro. Zurückhaltender äußert sich Bernstein Research: Victoria Nice beließ die Aktie auf „Market-Perform“ mit einem Ziel von 99 Euro und argumentierte, Symrise habe die nach dem außergewöhnlich starken Quartal von Givaudan geweckten Erwartungen nicht erfüllt.

Zukäufe nur ein begrenztes Signal: Das ist für Anleger wichtig

Unterm Strich sind Friedes Käufe ein glaubwürdiges, aber begrenztes Signal. Für einen Vertrauensbeweis spricht vor allem die Beharrlichkeit: Wer über Monate und zu steigenden Preisen nachlegt, positioniert sich erkennbar mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung statt auf den schnellen Kursgewinn. Zugleich ersetzt das Engagement eines einzelnen Managers keine eigene Analyse. Die Käufe sagen etwas darüber, wie Friede die Perspektiven seines Segments einschätzt, nicht aber darüber, ob der Aktienkurs die vorsichtigere Margenprognose bereits angemessen einpreist. Anleger können die Zukäufe daher als Indiz werten, dass der Kurseinbruch zumindest im Vorstand nicht als Zeichen operativer Schwäche gesehen wird, nicht aber als eigenständiges Argument für die Aktie.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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